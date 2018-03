Kriminalität

Autodieb nach Verfolgungsjagd in Haft

29.03.2018, 18:18 Uhr | dpa

Eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei hat für einen Autodieb im Gefängnis geendet. Der 42-Jährige war in der Nacht zum Donnerstag mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihm werden zahlreiche weitere Delikte vorgeworfen. Ein Richter am Amtsgericht Erfurt erließ am Nachmittag Haftbefehl.

Polizisten wollten den 42-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen in Weimar kontrollieren, weil er ohne Licht unterwegs war. Daraufhin raste der Mann davon. Die Verfolgungsjagd über Vollersroda und Mellingen endete schließlich in einem Parkhaus in Jena. Ein Großaufgebot der Polizei hatte den Mann verfolgt.

Bei seiner Festnahme leistete er nach Angaben der Polizei erheblichen Widerstand und rammte einen Polizeiwagen. Nur mit Gewalt konnte der 42-Jährige aus dem Auto geholt werden. Er soll das Auto einer Frau in Erfurt und später zahlreiche Autoscheinwerfer in Weimar gestohlen haben. Die Schweinwerfer fanden die Beamten im Wagen. Zudem wurde der Mann bereits von der Polizei in Dresden gesucht. Auch dort soll er ähnliche Taten begangen haben. Die Beamten ermitteln nun den genauen Umfang der Taten.