Unfälle

Von Brücke gestürzt: Betrunkene Frau aus Fluss gerettet

29.03.2018, 18:29 Uhr | dpa

Eine betrunkene 18-Jährige ist in Gera von einer Brücke in einen Fluss gestürzt. Die junge Frau wurde von Passanten gerettet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie saß nach Zeugenangaben am späten Mittwochabend auf dem Geländer der Brücke am Sommerbad. Als zwei Passanten sie ansprachen, reagierte sie den Angaben zufolge genervt und ließ sich in den Fluss fallen. Ersthelfer, darunter ein Notarzt, zogen die Frau aus dem Wasser. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.