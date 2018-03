Notfälle

Landwirt bei Arbeitsunfall tödlich verunglückt

29.03.2018, 19:29 Uhr | dpa

Ein 56 Jahre alter Landwirt ist am Donnerstag in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) bei Arbeiten an einem Gülle-Silo ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei war der Mann mit einem Traktor an dem Gülle-Silo beschäftigt. Hierzu hatte der Landwirt eine Antriebszapfwelle des Traktors in Betrieb. Nach ersten Ermittlungen wurde im Verlauf der Arbeiten die Kleidung des 56-Jährigen von der sich drehenden Antriebszapfwelle erfasst. Der Mann kam dabei zu Tode.