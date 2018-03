Kriminalität

Falsche Polizisten gefasst: zwei Männer in U-Haft

29.03.2018, 19:39 Uhr | dpa

Der Polizei sind im Rhein-Main-Gebiet drei mutmaßliche Trickbetrüger ins Netz gegangen. Als falsche Polizisten sollen sie mehrere Menschen um ihre Ersparnisse gebracht haben, wie die Polizei in Würzburg am Donnerstag mitteilte. Ein 28-Jähriger und seine 26 Jahre alte Begleiterin wurden am Dienstag auf frischer Tat ertappt, als sie in Frankfurt bei einem Opfer 40 000 Euro abholen wollten. Wenige Stunden später wurde ein mutmaßlicher Hintermann (36) in Limburg festgenommen. Die beiden Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Frau ist wieder auf freiem Fuß.