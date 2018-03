Kommunen

Neues Kongresszentrum wird eröffnet

29.03.2018, 19:58 Uhr | dpa

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund drei Jahre nach dem Startschuss wird das neue Kongresszentrum in Wiesbaden eröffnet. Das geplante Investitionsvolumen von fast 200 Millionen Euro und der Zeitplan hätten eingehalten werden können, teilte das Zentrum am Gründonnerstag mit. Am 13. April (Freitag) sei ein Festakt zur Eröffnung geplant. Anschließend sowie am folgenden Samstag kann sich die Öffentlichkeit das neue Rhein-Main Congress-Center ansehen. Die Landeshauptstadt will nach früheren Aussagen mit dem Neubau Branchenführer werden.