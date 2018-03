Notfälle

Pferd tritt aus und verletzt 17-Jährige schwer

29.03.2018, 21:38 Uhr | dpa

Ein Pferd hat in München eine 17-Jährige schwer verletzt. Sie sei am Donnerstagnachmittag von einem der Hufe im Gesicht getroffen worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Ein Rettungshubschrauber flog die junge Frau in ein Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich auf einem Reiterhof im Stadtteil Aubing.