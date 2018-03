Basketball

Bayern-Nationalspieler Barthel überrascht von Trainerwechsel

29.03.2018, 21:48 Uhr | dpa

München (dpa) - Die Entlassung von Basketball-Trainer Sasa Djordjevic beim Basketball-Tabellenführer FC Bayern München hat auch bei den Spielern für Verwunderung gesorgt. "Wir haben als Mannschaft die Nachricht heute Morgen überraschend bekommen, weil es ja eigentlich ganz gut für uns läuft. Wir müssen jetzt die nächsten Tage abwarten, was die Gründe dafür waren und diese analysieren", sagte Bayerns Nationalspieler Danilo Barthel am Donnerstagabend bei Telekom Sport am Rande des Eishockey-Playoffspiels zwischen EHC Red Bull München und den Adler Mannheim.

Am Donnerstagmorgen wurde Djordjevic beim Spitzenreiter von seinen Aufgaben als Cheftrainer freigestellt. Vorerst wird Assistent Emir Mutapcic die Mannschaft am Samstag bei den EWE Baskets Oldenburg coachen. "Wir hoffen, dass der neue Trainer, der hoffentlich nächste Woche kommt, neue Impulse geben und unser Spiel verbessern kann", erklärte Barthel. "Ich denke, die nächste Woche wird einiges klarstellen."