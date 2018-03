Basketball

ALBA Berlin siegt souverän bei den Rockets Erfurt

29.03.2018, 22:48 Uhr | dpa

ALBA Berlin hat seine Erfolgsserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und den zwölften Sieg in Folge gefeiert. In einem Nachholspiel siegte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses am Donnerstagabend beim Tabellenvorletzten Rockets Erfurt mit 98:68 (54:44). ALBA bleibt somit weiter Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 19 und Spencer Butterfield mit 17 Punkten. Bei den Rockets war Jerome Randle mit 18 Zählern am erfolgreichsten.

Die Erfurter erwischten einen Traumstart und trafen sofort ihre Würfe. ALBA, das ohne den verletzten Bogdan Radosavljevic und den gesperrten Joshiko Saibou auskommen musste, wirkte zunächst sehr unkonzentriert. So konnten sich die Gastgeber schnell auf 20:8 absetzen. Auch, weil die sonst so starke Berliner Defensive überhaupt keine Mittel gegen die Thüringer fand.

Erst gegen Ende des ersten Viertels kam ALBA dann besser ins Spiel. In der 12. Minute brachte Spencer Butterfield den Hauptstadt-Klub erstmalig in Führung (29:28). Die Rockets zeigten sich nicht geschockt und blieben weiter dran. Doch mit einer immer intensiveren Verteidigung bauten die Berliner den Vorsprung bis zur Pause auf 54:44 aus.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste dann die Partie. Die Rockets konnten nichts mehr entgegensetzen. Bis Ende des dritten Viertel war ALBA bis auf 74:53 davongezogen. Damit war die Partie vorzeitig entschieden. Eine kurze Schrecksekunde gab es für die Berliner, als Butterfield im dritten Viertel umknickte und vom Feld humpelte. Er kehrte nicht wieder auf das Parkett zurück.