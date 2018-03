Unfälle

Zu Fuß auf Landstraße: 39-Jähriger tödlich verletzt

30.03.2018, 09:48 Uhr | dpa

Ein 39-Jähriger ist auf einer Landstraße im Kreis Heilbronn von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem Begleiter am frühen Karfreitagmorgen zu Fuß auf der L1110 nahe Eppingen unterwegs. Eine 37-Jährige kam den beiden Männern mit ihrem Wagen entgegen. In einer leichten Kurve kam es zu dem Zusammenstoß. Wo genau sich der 39-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Straße aufgehalten hatte und ob die Autofahrerin in die Gegenspur geraten war, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Heilbronner Polizei. Den genauen Hergang soll ein Sachverständiger klären.