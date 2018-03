Handball

BSV-Handballerinnen sinnen gegen Oldenburg auf Revanche

30.03.2018, 10:09 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV will sich am Samstag (16.00 Uhr) in eigener Halle gegen den VfL Oldenburg für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. "Wir haben einiges wiedergutzumachen", sagte Trainer Dirk Leun, dessen Mannschaft das erste Saisonduell im November mit 31:39 verloren hatte.

Zudem geht es für den aktuell drittplatzierten BSV darum, im Kampf um die Europapokal-Teilnahme in der kommenden Spielzeit weitere Punkte zu verbuchen. "Wenn wir auf den Plätzen drei bis fünf bleiben wollen, ist der Sieg ein Muss", betonte Leun.

Zumal der BSV als Favorit in die Partie geht. "Es wäre vermessen, von dieser Rolle Abstand zu nehmen. Aber egal wie, jedes Spiel ist für uns eine Herausforderung und Derbys haben einfach ihre eigenen Gesetze", sagte Leun, dem fast alle Spielerinnen zur Verfügung stehen. Allein der Einsatz von Rechtsaußen Katharina Meier, die über Kniebeschwerden klagt, ist derzeit fraglich.