Unfälle

Ein Schwerverletzter nach gefährlichem Überholmanöver

30.03.2018, 10:09 Uhr | dpa

Einem 59-Jährigen im Kreis Böblingen ist seine Ungeduld am Steuer zum Verhängnis geworden - er verunglückte und wurde schwer verletzt. Der Autofahrer überholte auf einer Landstraße bei Gäufelden einen vorausfahrenden Wagen, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein entgegenkommender Autofahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, der 59-Jährige wich auf den Grünstreifen aus. Dort prallte sein Wagen zunächst gegen ein Schild, dann gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde am Gründonnerstag schwer verletzt in eine Klinik gebracht.