Gesellschaft

Kindheit adé: Jugendweihe, Konfirmation und Firmung

30.03.2018, 10:09 Uhr | dpa

Tausende Achtklässler aus ganz Thüringen werden nach Schätzungen in diesem Jahr wieder zu Jugendweihen erwartet. Seit Jahren bleibe die Anzahl auf einem ähnlichen Niveau, sagte die Sprecherin des Interessensverbands Jugendweihe Thüringen, Dana Grosch. Die Jugendweihe-Saison beginnt diesen Samstag mit den ersten Feiern in mehreren Orten. Die konfessionsfreie Jugendweihe ist die beliebteste Feier in Thüringen, mit der junge Leute den Eintritt ins Erwachsenenleben begehen. Hinzu kommen die kirchlichen Feiern.

Bei den Protestanten erwartet das Kinder- und Jugendpfarramt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland dieses Jahr etwa 3800 Konfirmanden in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Nach der Konfirmation sind sie dann etwa zum Abendmahl zugelassen. Das Bistum Erfurt rechnet mit rund 900 Firmungen über das ganze Jahr verteilt.