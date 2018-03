Kriminalität

Cannabis in Wohnung gefunden

30.03.2018, 10:18 Uhr | dpa

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

In Sömmerda hat die Polizei in der Wohnung eines 24-Jährigen eine kleinere Cannabisplantage gefunden. "Ein Zeuge hatte den Ermittlern einen Tipp gegeben", sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten beschlagnahmten am Donnerstagabend die Pflanzen und etwas Bargeld. Der 24-Jährige wurde verhört und dann wieder frei gelassen.