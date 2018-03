Kirche

Erzbischof: Kreuz ist "Markenzeichen unserer Kultur"

30.03.2018

Das Kreuz muss nach Worten des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick weiter in der Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Es sei ein "Markenzeichen unserer Kultur und Zivilisation" sagte er am Freitag laut Mitteilung bei der 350. Karfreitags-Prozession in Neunkirchen am Brand (Landkreis Forchheim). Das Kreuz sei kein Zeichen des Todes, sondern Zeichen des Lebens, der Freude und des Friedens. Es stehe auch für Versöhnung, Mitleid und Barmherzigkeit. Es sei zudem ein Zeichen des Protestes gegen Töten durch Krieg, Terror und Verbrechen, aber auch gegen Abtreibung und sogenannte Euthanasie, durch die alte und kranke Menschen getötet werden. Mit Gottesdiensten und Prozessionen erinnern die Christen am Karfreitag traditionell an das Leiden und Sterben Jesu.