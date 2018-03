Kriminalität

Justiz muss verurteilten Vergewaltiger aus U-Haft entlassen

30.03.2018, 11:48 Uhr | dpa

Die Hamburger Justiz hat einen verurteilten Vergewaltiger und Geiselnehmer aus der Untersuchungshaft entlassen, weil sie sein Verfahren nicht schnell genug abwickeln konnte. Das Landgericht gab einer entsprechenden Haftbeschwerde des Mannes statt, berichtet "abendblatt.de", die Online-Ausgabe des "Hamburger Abendblatts". Er wurde am Mittwoch nach mehr als einem Jahr U-Haft auf freien Fuß gesetzt. Das habe Gerichtssprecher Kai Wantzen gegenüber "abendblatt.de" bestätigt.

Der Mann war am 28. Oktober 2017 wegen Geiselnahme in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung sowie vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft legten Revision gegen das Urteil ein. Es wurde folglich noch nicht rechtskräftig. Der Mann blieb in Untersuchungshaft, in der er seit Januar 2017 saß. Wegen starker Überlastung und Personalmangel schaffte es die zuständige Kammer nicht, die Urteilsbegründung und das Verhandlungsprotokoll in einer angemessenen Frist schriftlich vorzulegen. Damit war die Fortdauer der U-Haft nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr verhältnismäßig.

Bei dem Mann sah das Gericht keine Wiederholungsgefahr. Er bleibe bis zur Entscheidung im Revisionsverfahren auf freiem Fuß und müsse anschließend seine Haftstrafe antreten.