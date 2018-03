Gesellschaft

Hunderte gleichgeschlechtliche Ehen seit Einführung

30.03.2018, 11:48 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach Einführung der Ehe für alle haben in Hamburg schon mehrere Hundert gleichgeschlechtliche Paare geheiratet. Wie aus einer Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beim Bezirksamt Harburg hervorgeht, haben sich bereits 457 Paare in der Hansestadt offiziell das Ja-Wort gegeben. Zusätzlich wurden 454 bereits bestehende, eingetragene Partnerschaften in Ehen umgewandelt. Bundestag und Bundesrat hatten die Ehe für alle kurz vor der Sommerpause 2017 beschlossen, also die völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller mit heterosexuellen Partnerschaften, einschließlich des uneingeschränkten Adoptionsrechts und steuerlicher Vorteile. Ab Oktober letzten Jahres war die Eheschließung dann möglich.