Kriminalität

Schläger verletzen zwei Polizisten

30.03.2018, 11:48 Uhr | dpa

Zwei Polizisten sind beim Auflösen einer Schlägerei mit 15 Beteiligten in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) verletzt worden. Der Streit hatte laut Polizei in der Nacht zum Freitag aus zunächst nicht bekanntem Grund in einer Gaststätte begonnen und verlagerte sich auf die Straße. Als die erste Streife am Ort des Geschehens eintraf, seien zwei bislang unbekannte Schläger auf die Beamten losgegangen und hätten sie leicht verletzt, hieß es in einer Mitteilung. Erst mit dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte konnten die Streitenden voneinander getrennt werden. Ein Beteiligter ging anschließend mit erhobener Faust auf die Beamten zu, wurde aber überwältigt und über Nacht in Gewahrsam genommen.