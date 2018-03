Verkehr

Autofahrer auf Bundesstraße im Taunus tödlich verunglückt

30.03.2018, 11:48 Uhr | dpa

Auf einer Bundesstraße im Taunus ist am Freitag ein 30-jähriger Autofahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Der Mann aus Wiesbaden war nach Polizeiangaben am frühen Morgen auf der B 417 in Richtung Limburg unterwegs, als er an der Gemarkungsgrenze zwischen Taunusstein und Idstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Straße war etwa vier Stunden gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.