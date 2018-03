Fußball

Auer Fußballer vor "Alles-oder-Nichts"-Spiel in Regensburg

31.03.2018, 18:39 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hofft im Kampf um den Klassenverbleib am heutigen Sonntag auf einen Auswärtssieg bei Jahn Regensburg (13.30 Uhr/Sky). Mit einem Erfolg oder Remis würde die Elf von Trainer Hannes Drews auch seine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen weiter ausbauen. Obwohl beide Mannschaften in der Tabelle nur sieben Punkte trennen, sind die Vorzeichen völlig unterschiedlich. Der FC Erzgebirge rangiert mit 33 Zählern auf dem Relegationsplatz und kämpft um den Klassenverbleib. Der SSV Jahn kann sich als Tabellenvierter mit 40 Punkten sogar noch Hoffnungen auf den direkten Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga machen.

Aue kann wieder auf Abwehrchef Dominik Wydra setzen, der nach abgesessener Gelbsperre in den Kader zurückkehrt. Stürmer Nicky Adler, der nach monatelanger Verletzungspause beim 4:4 im Testspiel gegen den tschechischen Erstligist Mlada Boleslav zu seinem ersten Kurzeinsatz kam, ist dagegen noch keine Option für Sonntag. Auch die verletzten Sören Bertram und Nicolai Rapp fallen aus.