Brände

Wohnhausbrand in Leipzig gelöscht

30.03.2018, 14:18 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Archiv (Quelle: dpa)

Der Brand eines Mehrfamilienhauses im Leipziger Stadtteil Volksmarsdorf ist gelöscht. Die Feuerwehr sei aber noch vor Ort, um einige Glutnester zu ersticken, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmittag. Bei dem Feuer in der Nacht zum Karfreitag wurden nach aktuellem Stand 15 Menschen, darunter auch Kinder, verletzt. Ein Mann befindet sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Aus dem überwiegend von Ausländern bewohnten Gebäude wurden nach aktuellen Angaben 34 Menschen gerettet. Das Feuer brach am späten Abend im Treppenhaus aus und breitete sich schnell aus. Laut Polizei geht es um Brandstiftung.