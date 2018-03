Kriminalität

Räuber erbeuten hochwertigen Schmuck bei Verkaufsgespräch

30.03.2018, 14:18 Uhr | dpa

Dreiste Räuber haben in Weyhe (Kreis Diepholz) hochwertigen Schmuck erbeutet. Zwei 57 und 66 Jahre alte Männer hatten die teuren Stücke auf einer Internetplattform angeboten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei einem Verkaufsgespräch im Haus der beiden Männer am Donnerstag gegen 21.30 Uhr erlebten die Opfer dann eine böse Überraschung. Einer der Ganoven riss die Schmuckstücke an sich und zog ein Messer. Nach einer kurzen Rangelei seien die beiden unbekannten Täter mit ihrer Beute geflüchtet.