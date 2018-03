Brände

Frau stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

30.03.2018, 14:28 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Brand in einem ihrem Haus in Wegberg im Kreis Heinsberg ist am Freitagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden die Tote, nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte. Weitere Bewohner seien nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Wodurch das Feuer im Erdgeschoss des freistehenden Einfamilienhauses ausbrach, stand noch nicht fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt, um die Ursache zu klären.