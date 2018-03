Notfälle

Leiche in Gartenanlage entdeckt

30.03.2018, 14:48 Uhr | dpa

In einer Gartenanlage zwischen den Geraer Stadtteilen Ernsee und Frankenthal ist am Donnerstag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote wurde anhand von Fingerabdrücken identifiziert. Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Gera vom Freitag handelt es sich um einen 23-Jährigen, der in der Stadt lebte. Die Todesursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Es gebe aber keine Hinweise auf eine Straftat, sagte ein Polizeisprecher.