Kriminalität

34-Jähriger nach Flucht aus Maßregelvollzug gefasst

30.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Ein am vergangenen Sonntag aus dem Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter in Bernburg entflohener 34 Jahre alter Mann ist wieder gefasst worden. Der Drogenabhängige hatte sich wegen gesundheitlicher Probleme an ein Krankenhaus in Halle gewandt, teilte die Polizei Salzlandkreis am Karfreitag mit. Ein mit dem 34-Jährigen ebenfalls bei dem Ausgang geflüchteter 24 Jahre alter Straftäter wurde bereits am Dienstag im Harz gefasst. Auch er ist wieder in Bernburg.