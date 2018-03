Kriminalität

Frau verletzt auf Straße gefunden: Ehemann unter Verdacht

30.03.2018, 17:08 Uhr | dpa

Mit erheblichen Schnittverletzungen ist eine 28-jährige Frau auf einer Straße in Heimsheim (Enzkreis) am Donnerstag gefunden worden. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es bestehe keine akute Lebensgefahr. Unter Tatverdacht steht der 32 Jahre alte von ihr getrennt lebende Ehemann. Er kam wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Vor der Tat hatten die beiden gestritten. Genaue Hintergründe waren noch unklar.