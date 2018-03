Kriminalität

21-Jähriger muss nach brutalem Streit in Untersuchungshaft

30.03.2018, 18:58 Uhr | dpa

Ein Beziehungsstreit ist in Landshut auf offener Straße eskaliert: Ein 21-Jähriger verletzte dabei den neuen Partner seiner Ex-Freundin mit Tritten gegen den Kopf so schwer, dass dieser ins Krankenhaus musste. In der Nacht zum Karfreitag war das spätere Opfer, ein 24-jähriger Mann, nach Polizeiangaben mit seiner neuen Freundin im Auto unterwegs gewesen, als sie auf deren Ex-Freund trafen. Dieser bremste mit seinem Wagen das Auto der anderen beiden derart aus, dass sie anhalten mussten. Nachdem alle drei aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen waren, schlug der 21-Jährige dem 24-Jährigen unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht, so die Ermittler. Als das Opfer auf den Boden sackte, trat der Täter mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf.

Nach seiner Flucht nahmen Polizisten den jungen Mann in seiner Wohnung fest. Eine Ermittlungsrichterin erließ einen Haftbefehl. Der 21-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt