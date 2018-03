Notfälle

Mann verletzt gefunden und wenig später gestorben

30.03.2018, 19:48 Uhr | dpa

Ein Mann ist an einer Straße in Bad Rappenau bei Heilbronn mit schweren Verletzungen gefunden worden. Er sei wenig später gestorben, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. Ein Passant habe den Mann entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Umstände und Hintergründe waren zunächst unklar. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der Polizeisprecher. Wie alt der Mann war und woran er starb, sagten die Beamten mit Verweis auf die Ermittlungen am frühen Abend nicht. Polizisten waren vor Ort, um Spuren zu sichern. Polizei und Staatsanwaltschaft riefen am Abend Zeugen dazu auf, sich bei den Ermittlern zu melden.