Unfälle

Auto von Zug erfasst: Frau stirbt

30.03.2018, 19:08 Uhr | dpa

Am Bodensee ist am Karfreitag ein Auto mit einem Zug zusammengestoßen. Die 83 Jahre alte Autofahrerin kam dabei ums Leben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Frau wollte demnach in Langenargen zunächst einen Bahnübergang überqueren und versuchte dabei aus noch nicht geklärten Gründen, auf den Gleisen zu wenden. Währenddessen näherte sich ein Interregio-Express. Das Auto wurde laut Polizei "eine Strecke weit mitgeschleift", bevor der Zug zum Stehen kam. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Die etwa 70 Fahrgäste und der Lokführer seien unverletzt geblieben. Die Bahnstrecke war am frühen Abend noch gesperrt.