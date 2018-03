Fußball

Hannover 96 will gegen RB Leipzig Niederlagen-Serie beenden

31.03.2018, 00:49 Uhr | dpa

Hannover 96 empfängt in der Fußball-Bundesliga den Europa-League-Teilnehmer RB Leipzig am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Nach vier Liga-Niederlagen hintereinander hofft die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter auf das Ende der Negativserie. Ansonsten droht dem Aufsteiger doch noch der Abstiegskampf. Mit 32 Punkten beträgt der Vorsprung von 96 auf den Relegationsplatz 16 nur noch sieben Punkte. Mit einem Erfolg gegen Leipzig könnte der Club allerdings einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt machen.

Auf drei Punkte hofft auch der VfL Wolfsburg im Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag um 20.30 Uhr. In vier Begegnungen unter Neu-Trainer Bruno Labbadia blieb der Tabellen-15. noch ohne Sieg. Im Olympiastadion will sich der hochambitionierte Verein endlich das dringend benötigte Erfolgserlebnis holen.