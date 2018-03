Fußball

Hertha will Ende der Torflaute gegen Wolfsburg

31.03.2018, 02:18 Uhr | dpa

Hertha BSC will seine Tormisere im Olympiastadion beenden. Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga treffen die Berliner heute (20.30 Uhr/Eurosport) auf den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Nach 212 Minuten ohne eigenen Treffer vor heimischer Kulisse soll mit dem zweiten Sieg in Serie ein Schritt aus dem Tabellen-Mittelfeld nach oben gelingen. Coach Pal Dardai stehen bis auf den gelbgesperrten Nationalspieler Marvin Plattenhardt voraussichtlich alle Leistungsträger zur Verfügung. Die Partie findet zur ungewohnten Zeit am Samstagabend statt, da der Karfreitag traditionell spielfrei ist.