Achtung, Kröte: Amphibien wandern in den nächsten Wochen

31.03.2018, 08:29 Uhr | dpa

In den kommenden Wochen sollten Autofahrer aufmerksam sein: Im Südwesten sind wieder Frösche, Kröten und Lurche unterwegs. "2018 ist ein besonderes Jahr, ein wenig unberechenbar für Tier und Mensch, mit wechselnden Wetterperioden", teilte der Naturschutzbund (Nabu) in Baden-Württemberg kürzlich mit. "Als Folge erstreckt sich die Amphibienwanderung über einen recht langen Zeitraum."

Bis weit in den April hinein seien in vielen Gegenden des Landes Helfer unterwegs, um Kröten und Frösche sicher über die Straßen zu bringen, hieß es beim Nabu weiter. Man bitte daher die Autofahrer, langsam und aufmerksam zu fahren, um kreuzende Kröten nicht zu überfahren und die Helfer nicht zu gefährden. "Nahezu alle Amphibien in Baden-Württemberg sind ohnehin stark bedroht. Ihr Schutz sollte für uns eine Selbstverständlichkeit sein."

Die Wanderungen gehen übrigens in beide Richtungen: "Die ersten kommen zurück, die letzten starten los", teilte der Nabu mit. Viele Erdkröten und Grasfrösche seien bereits wieder auf dem Rückweg, während sich beispielsweise Wechselkröten, Kreuzkröten und Gelbbauchunken erst auf den Weg machten.