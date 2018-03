Sucht

Alkohol bleibt größtes Suchtproblem in Brandenburg

31.03.2018, 08:38 Uhr | dpa

Die Abhängigkeit von Alkohol ist nach wie vor das größte Suchtproblem in Brandenburg. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei kommunalen Suchtberatungsstellen im Land. "Der Schwerpunkt in der Suchthilfe liegt in Potsdam, wie auch bundesweit, in der Beratung und Behandlung von Alkoholabhängigkeit", sagt eine Stadtsprecherin in Potsdam. Über 60 Prozent der 2017 aufgenommenen Klienten hätten die Beratungen aufgrund einer primären Alkoholabhängigkeit in Anspruch genommen. Über 14 Prozent seien abhängig von Cannabis gewesen.

Mehr als 75 Prozent der insgesamt 752 Fälle, die die Suchtberatungsstellen im Landkreis Oder-Spree im vergangenen Jahr bearbeitet haben, drehten sich um Alkoholabhängigkeit. Im Landkreis Uckermark waren es von rund 1000 Beratungsfällen sogar fast 80 Prozent der Klienten, die ein Alkoholproblem hatten, so eine Kreissprecherin.