Parteien

Parteienforscher: SPD ist in einer schwierigen Umbruchzeit

31.03.2018, 08:38 Uhr | dpa

Die Hamburger SPD befindet sich nach Ansicht des Parteienforschers Elmar Wiesendahl in einer schwierigen Umbruchzeit. "Das Spiel beginnt neu", sagte der frühere Professor der Universität der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur. "Seit Olaf Scholz an der Macht war, war Scholz die SPD und die SPD war Scholz." Nach dem Wechsel des früheren Bürgermeisters und Landesvorsitzenden nach Berlin dürfe man sich nicht auf seiner Leistungsbilanz ausruhen. "Der neue Bürgermeister Peter Tschentscher muss einen Impuls setzen, der in die Bürgerschaft, in die Stadt hineinwirkt und deutlich macht: Hier entsteht Inspiration, ein Sog - es geht nicht einfach mit der gleichen Platte weiter."

Das Spitzenteam der SPD wird derzeit völlig neu aufgestellt. Seit einer Woche ist Sozialsenatorin Melanie Leonhard Landesvorsitzende, seit Mittwoch Ex-Finanzsenator Tschentscher Regierungschef, und am 9. April soll die neue Fraktionsspitze bestimmt werden.