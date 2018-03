Kriminalität

Geldautomat gesprengt: Wohnung brennt

31.03.2018, 09:59 Uhr | dpa

Unbekannte Räuber haben in Spenge im Kreis Herford einen Geldautomaten gesprengt - und dabei eine Wohnung in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht zum Samstag ein lauter Knall zu hören. Durch die Wucht der Detonation seien auch die Scheiben eines Juweliers zu Bruch gegangen. In einer Wohnung darüber brach sogar Feuer aus. Verletzt wurde niemand. Die Täter entkamen.