Unfälle

Auto prallt gegen Bäume: Fahrerin schwer verletzt

31.03.2018, 10:18 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Kyffhäuserkreis ist eine 18 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. In einer Linkskurve verlor sie am Karfreitag bei Trebra die Kontrolle über ihren Wagen, wie die Polizei in Nordhausen am Samstag mitteilte. Der Wagen schleuderte in den Straßengraben und prallte gegen mehrere Bäume. Die 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Nordhausen gebracht.