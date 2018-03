Brände

Ermittlungen nach Brand in Leipziger Mehrfamilienhaus

31.03.2018, 10:18 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig werden die Ermittlungen fortgesetzt. Das Gebäude könne noch nicht betreten werden, hieß es am Samstagmorgen von der Polizei. Bei dem Feuer in der Nacht zu Karfreitag sind 16 Menschen verletzt worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde in der vierten Etage eine Leiche gefunden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Bewohner des fünfstöckigen Gebäudes kamen bei Verwandten und Freunden unter oder wurden von der Stadt untergebracht.