Polizei kontrolliert Auto-Tuning-Fans an "Car-Freitag"

31.03.2018, 10:28 Uhr | dpa

Die Polizei hat am "Car-Freitag", der als Tag der Auto-Tuning-Szene gilt, an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz aufgemotzte Fahrzeuge kontrolliert. Die Polizei in der Westpfalz sprach in einer am Samstagvormittag vorgelegten ersten Bilanz von einem "durchaus ruhigen" Tag. Die kontrollierten Fahrer hätten sich alle "einsichtig und kooperationsbereit" gezeigt. Insgesamt war den Angaben zufolge bei zehn kontrollierten Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Einen weiteren Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein. Aber den ganzen Freitag über hat es nach Erkenntnissen der Polizei keinerlei Rennen oder andere illegale Fahrten gegeben. "Offenbar machen die schwarzen Schafe der Szene mittlerweile einen großen Bogen um Kaiserslautern", teilte die Polizei mit.

Auch im Norden des Bundeslandes gab es in der Region um Betzdorf (Kreis Altenkirchen) Sonderkontrollen, die wegen der Saisoneröffnung der Motorradfahrer auch auf Zweiräder ausgedehnt wurden. Laut Mitteilung vom Samstag wurden dabei mehrere Verstöße festgestellt; so gab es zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein. Auch Ordnungswidrigkeiten wie das Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen Veränderung der Abgasanlage wurden geahndet.