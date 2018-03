Unfälle

Zwei Wiesbadener bei Unfall in Mainz schwer verletzt

31.03.2018, 11:08 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 643 bei Mainz sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet ein 22-Jähriger aus Wiesbaden am späten Freitagabend an der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim aus bislang ungeklärter Ursache über die Hauptfahrbahn und prallte gegen die Mittelleitplanke. Von da aus schleuderte das Auto zurück nach rechts und überschlug sich im angrenzenden Graben. Der Fahrer und sein ebenfalls aus Wiesbaden kommender 26 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.