Kriminalität

Polizisten mit Messer bedroht: Beamter gibt Warnschuss ab

31.03.2018, 11:09 Uhr | dpa

Frankenberg (dpa/sn) - Weil ein 20-Jähriger Polizisten mit einem Messer bedroht haben soll, hat ein Beamter in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) einen Warnschuss abgegeben. Der 20-Jährige konnte anschließend am Freitagabend überwältigt werden, wie die Polizei in Chemnitz am Samstag mitteilte. Dabei sei auch Reizgas eingesetzt worden, wodurch der Mann und ein Polizist leicht verletzt worden seien. Nach bisherigen Ermittlungen trafen die Polizisten den Mann auf der Straße an. Zuvor soll er in Frankenberg eine Körperverletzung begangen haben. Der 20-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Das Messer und die Dienstwaffe wurden sichergestellt.