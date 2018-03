Kriminalität

Mit Haftbefehl gesucht: Polizei kontrolliert Autofahrer

31.03.2018, 11:38 Uhr | dpa

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist auf der Berliner Stadtautobahn angehalten und kontrolliert worden. Fahndern war das Auto des 35-Jährigen am Freitagabend aufgefallen, wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte. Bei einer Kontrolle an der Ausfahrt zum Kurfürstendamm stellten die Polizisten fest, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen gesucht wurde. Außerdem war sein Wagen wegen fehlender Versicherung zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann zahlte eine Geldstrafe und konnte auf freiem Fuß bleiben. Die Weiterfahrt mit seinem Auto wurde ihm allerdings verboten.