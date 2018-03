Kriminalität

Polizei bearbeitet Hinweise zu zwei 1981 ermordeten Jungen

31.03.2018, 11:58 Uhr | dpa

Nach der Veröffentlichung eines Phantombildes hat die Hamburger Polizei diverse Hinweise zum Doppelmord an zwei Jungen vor mehr als 36 Jahren bekommen. Die Soko "Cold Cases" sei dabei, diese Informationen abzuarbeiten, erklärte eine Polizeisprecherin. Ob sich einen neue Spur ergeben hat, konnte sie noch nicht sagen. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft 3000 Euro ausgelobt.

Anfang März hatte die Polizei ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Es zeigt einen damals etwa 30 Jahre alten Mann, der beobachtet wurde, als er an der Reitdeicher Schleuse im Stadtteil Ochsenwerder mit zwei Jungen angelte. Die Opfer, zwei acht und neun Jahre alte Jungen aus dem Stadtteil Mümmelmannsberg, hatten sich nach Angaben der Ermittler am 15. Juni 1981 zum Fahrradfahren und Spielen verabredet. Mehrere Wochen später, am 29. Juli 1981, wurden die Leichen der Kinder gefunden.