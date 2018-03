Kriminalität

Mann zerstört Osterdeko

31.03.2018, 13:08 Uhr | dpa

Ein 35-Jähriger hat kurz vor den Feiertagen die Osterdekoration auf dem Marktplatz von Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) stark beschädigt. Aus bislang unbekannten Gründen riss er Blumen heraus und verteilte die Ostereier auf dem Platz, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei entstand laut den Beamten ein Schaden von knapp 100 Euro. Weil er einen Alkoholwert von mehr als 2,3 Promille hatte, musste er die Nacht zum Samstag in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Dort war er bereits in der Nacht zum Karfreitag wegen eines Körperverletzungsdelikts. Wegen Sachbeschädigung sei gegen den 35-jährigen Mann eine Strafanzeige gestellt worden, so ein Polizeisprecher.