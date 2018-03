Unfälle

Säugling stirbt bei Verkehrsunfall in Neumünster

31.03.2018, 13:08 Uhr | dpa

Ein Säugling ist bei einem Verkehrsunfall auf der Südumgehung von Neumünster ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei verlor ein Lastwagenfahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle und geriet am Samstag mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Der Lastwagen rammte das Heck eines entgegenkommenden Autos. Der mit drei Personen besetzte Wagen geriet ins Schleudern und blieb auf der Seite liegen. Das sechs Monate alte Baby starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Frauen in dem Auto überlebten mit Verletzungen. Die Bundesstraße 205 wurde an der Unfallstelle während der Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt.