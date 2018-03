Kriminalität

Streit endet für Frau im Gefängnis

31.03.2018, 13:39 Uhr | dpa

Ein Streit unter vier Personen hat für eine beteiligte Frau ein unerwartetes Ende gefunden: Die Polizei brachte die 53-Jährige ins Gefängnis. Wie die Polizisten am Samstag mitteilten, hatten Beamte versucht, den lautstarken Streit in einer Wohnung zu schlichten. Nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, überprüften die Polizisten die Personalien der vier Streithähne. Dabei fiel ihnen auf, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Da sie die erforderliche Geldsumme nicht habe aufbringen können, sei sie in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Der Vorfall trug sich bereits am Donnerstagnachmittag zu.