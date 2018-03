Verkehr

Kartoffellaster kippt um: Fahrer leicht verletzt

31.03.2018, 14:28 Uhr | dpa

Ein mit Kartoffeln beladener Lastwagen ist in der Börde auf eisglatter Straße ins Schleudern geraten und umgekippt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall auf der Bundesstraße 245 auf Höhe des Ortes Neudamm leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der 40-Tonner sei in einer Linkskurve zu schnell unterwegs gewesen. Er kippte um und blieb am Straßenrand liegen. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus.