Volleyball

Deutsche Volleyballer bestreiten Doppel-Test gegen Brasilien

31.03.2018, 14:59 Uhr | dpa

Die deutschen Volleyballer werden ihre letzten beiden Testspiele des Jahres gegen Olympiasieger Brasilien bestreiten. Wie der Deutsche Volleyball-Verband am Samstag mitteilte, trifft der Vize-Europameister am 7. September (19.00 Uhr) in Leipzig und am 9. September (16.00 Uhr) in Dresden auf das Weltklasse-Team aus Südamerika. Letztmals traten die deutschen Männer 1999 noch unter Trainer-Ikone Stelian Moculescu in Dresden an. "Die Spiele gegen Brasilien sind zwei absolute Highlights, auf die wir unglaublich Lust haben", sagte Bundestrainer Andrea Giani, der sich mit seinem Team nicht für die WM im Herbst in Italien und Bulgarien qualifiziert hat.