Handball

Leipziger Handballer reisen ersatzgeschwächt nach Flensburg

31.03.2018, 15:18 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist geht mit erheblichen Personalsorgen in das schwere Auswärtsspiel am Sonntag bei der SG Flensburg-Handewitt (12.30 Uhr). Coach Michael Biegler muss neben den verletzten Franz Semper (Reha nach Hüft-Operation) und Aivis Jurdzs (Finger-Kapselverletzung) auch auf Yves Kunkel und Peter Strosack verzichten. Die beiden Außenspieler fallen wegen einer Grippe aus, wie die Messestädter am Samstag mitteilten.

Zudem ist der Einsatz von Nationalspieler Maximilian Janke offen. Der 25-Jährige laboriert an einer schweren Knieprellung, fährt aber mit dem Team in den hohen Norden. Rückraumspieler Tobias Rivesjö reist wegen eines Magen-Darm-Infekts separat an. Der Einsatz des Schweden ist aber auch fraglich. "Auch wenn wir arg gebeutelt nach Flensburg fahren, werden wir auf keinen Fall das Handtuch werfen, sondern alles in die Waagschale werfen, um der SG Flensburg-Handewitt Paroli zu bieten", sagte Geschäftsführer Karsten Günther.