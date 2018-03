Unfälle

Sechs Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

31.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Bramsche (Kreis Osnabrück) sind sechs Menschen schwer verletzt worden, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Ein 68-Jähriger wich mit seinem Auto wegen vor ihm stehender Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Wagen einer 45-Jährigen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Autofahrerin und ihr 29 Jahre alter Beifahrer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Zwei Kinder im Alter von 4 und 10 Jahren in dem Wagen wurden ebenso wie der Unfallverursacher und seine 66 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Die Unfallopfer wurden nach dem Crash am Freitag mit zwei Rettungshubschraubern und mehreren Krankenwagen in Kliniken gebracht.