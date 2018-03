Notfälle

46-Jähriger wird auf Feld von Traktor überrollt

31.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Ein 46-jähriger Mann ist bei Arbeiten auf einem Feld in Willich am Niederrhein von einem Traktor überrollt und tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Samstag kam, sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde ermittelt, ob der 46-Jährige selbst mit dem Traktor unterwegs war oder ob es einen anderen Fahrer gab. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen.