Wasserball

Wasserballer verlieren Halbfinalauftakt in B-Gruppe

31.03.2018, 16:18 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Der SC Wedding hat den Auftakt des Playoff-Halbfinals der B-Gruppe in der Deutschen Wasserball-Liga gegen Duisburg 98 verloren. Die Berliner unterlagen am Karsamstag in der Schwimmhalle Schöneberg mit 9:10 (3:1,1:3,2:3,3:3). Wedding hatte in der ersten Runde Krefeld 72 ausgeschaltet.

Top-Torschützen bei Wedding waren Philipp Kotowski (4) und Dusan Balaban (2). Drei Siege sind für den Erfolg in der Serie erforderlich. Die nächsten beiden Spiele finden am 7. und 8. April in Duisburg statt.